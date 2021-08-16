Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Мариуполь в рамках поединка четвертого тура элитного дивизиона чемпионата Украины примет на своем поле Черноморец.

Мариуполь — Черноморец

Понедельник, 16 августа, 19:00. Стадион им. Бойко, Мариуполь. Главный арбитр встречи — Сергей Бойко. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Мариуполь подходит к поединку на четырнадцатом месте турнирной таблицы всего лишь с одним набранным баллом. "Азовцы" смогли пополнить свой актив еще в первом туре в игре против ПФК Львов. После этого было два поражения — от Десны и Днепра-1 с аналогичным счетом 1:2. В отчетной встрече нужно реабилитироваться перед своими болельщиками.

Черноморец, в свою очередь, одна из двух команд, которые еще не набирали очки в текущем розыгрыше чемпионата Украины. Одесситы проиграли Десне и Днепру-1 со счетом 0:3, а также в боевой игре уступили Металлисту 1925 — 2:3. Мариуполь — тот соперник, с которым Черноморец вполне может побороться за очки.

Особого шарма данному противостоянию добавляет количество арендованных футболистов у двух главных команд страны. Мариуполь, как известно, каждый сезон полон воспитанников академии Шахтера. Черноморец же с прибытием в элиту "заправился" у Динамо обилием молодых футболистов во главе с опытным Кадири.

Матч даже можно назвать "Битвой фармов", но это более болельщицкая формулировка, хоть она и отражает суть. История противостояний данных команд насчитывает 32 матча — 14 побед Мариуполя, восемь ничьих и десять побед Ченоморца.

Последний раз команды пересекались в сезоне-2018/19 на поле Черноморца — та встреча завершилась без забитых голов.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Черноморец может забить 800 гол в УПЛ (еще 4 мяча).

Мариуполь может на своем поле сыграть 80 раз вничью или потерпеть 100 домашнее поражение в чемпионатах.

Черноморец обходится без ничьих в чемпионатах 6 игр подряд: 3 победы и 3 поражения.

50 матч в УПЛ может провести Дмитрий Топалов (Мариуполь).

30 матч Мариуполя при Остапе Маркевиче в УПЛ, в котором азовцы 10 раз могут сыграть вничью.

25 гол в УПЛ может забить Сергей Кравченко (Черноморец).

Новички Мариуполя Станислав Микицей и Владислав Клименко в прошлом сезоне выступали за Черноморец.