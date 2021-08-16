Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.
Игроки Мариуполя, фото Мариуполь
16 августа 2021, 07:30
Мариуполь в рамках поединка четвертого тура элитного дивизиона чемпионата Украины примет на своем поле Черноморец.
Мариуполь — Черноморец
Понедельник, 16 августа, 19:00. Стадион им. Бойко, Мариуполь. Главный арбитр встречи — Сергей Бойко. Трансляция на телеканале Футбол 1.
Мариуполь подходит к поединку на четырнадцатом месте турнирной таблицы всего лишь с одним набранным баллом. "Азовцы" смогли пополнить свой актив еще в первом туре в игре против ПФК Львов. После этого было два поражения — от Десны и Днепра-1 с аналогичным счетом 1:2. В отчетной встрече нужно реабилитироваться перед своими болельщиками.
Черноморец, в свою очередь, одна из двух команд, которые еще не набирали очки в текущем розыгрыше чемпионата Украины. Одесситы проиграли Десне и Днепру-1 со счетом 0:3, а также в боевой игре уступили Металлисту 1925 — 2:3. Мариуполь — тот соперник, с которым Черноморец вполне может побороться за очки.
Особого шарма данному противостоянию добавляет количество арендованных футболистов у двух главных команд страны. Мариуполь, как известно, каждый сезон полон воспитанников академии Шахтера. Черноморец же с прибытием в элиту "заправился" у Динамо обилием молодых футболистов во главе с опытным Кадири.
Матч даже можно назвать "Битвой фармов", но это более болельщицкая формулировка, хоть она и отражает суть. История противостояний данных команд насчитывает 32 матча — 14 побед Мариуполя, восемь ничьих и десять побед Ченоморца.
Последний раз команды пересекались в сезоне-2018/19 на поле Черноморца — та встреча завершилась без забитых голов.
Ориентировочные составы:
Интересные факты:
Черноморец может забить 800 гол в УПЛ (еще 4 мяча).
Мариуполь может на своем поле сыграть 80 раз вничью или потерпеть 100 домашнее поражение в чемпионатах.
Черноморец обходится без ничьих в чемпионатах 6 игр подряд: 3 победы и 3 поражения.
50 матч в УПЛ может провести Дмитрий Топалов (Мариуполь).
30 матч Мариуполя при Остапе Маркевиче в УПЛ, в котором азовцы 10 раз могут сыграть вничью.
25 гол в УПЛ может забить Сергей Кравченко (Черноморец).
Новички Мариуполя Станислав Микицей и Владислав Клименко в прошлом сезоне выступали за Черноморец.
прогноз 2:0