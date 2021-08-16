Украина
16 августа 2021, 20:58
Черноморец обыграл Мариуполь в "дерби двух морей"
Коллектив Юрия Мороза впервые сумел одержать победу в новом сезоне УПЛ.
фото ФК Черноморец Одесса
16 августа 2021, 20:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Мариуполь — Черноморец 2:3
Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (пен.) — Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 55 (пен.).
Мариуполь: Кудрик — Кащук (Вьюнник, 63), Чоботенко, Мампасси, Стасюк — Клименко (Микицей, 46) — Очеретько (Шостак, 7), Мишнев, Хромей (Петерман, 46), Никитишин (Топалов, 46) — Кулаков.
Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Кузык — Билошевский (Вачиберадзе, 46), Михайленко (Кравченко, 73) — Цитаишвили, Бугай (Ванат, 66), Авагимян (Брагару, 73) — Исаенко (Тлумак, 87).
Предупреждения: Шостак, Мампасси, Вьюнник, Кулаков — Путря, Цитаишвили, Дубко, Ванат.