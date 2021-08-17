Итальянский наставник "горняков" не рассчитывает на троих исполнителей.
Марлос, Getty Images
17 августа 2021, 10:58
Полузащитники Дентиньо и Марлос, а также нападающий Жуниор Мораес могут покинуть донецкий Шахтер. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live.
По информации источника, все трое футболистов покинут донецкую команду после истечения сроков своих контрактов с "горняками".
Контракты всех троих игроков рассчитаны до конца декабря 2021 года.
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