Украина

Итальянский наставник "горняков" не рассчитывает на троих исполнителей.

Полузащитники Дентиньо и Марлос, а также нападающий Жуниор Мораес могут покинуть донецкий Шахтер. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live.

По информации источника, все трое футболистов покинут донецкую команду после истечения сроков своих контрактов с "горняками".

Контракты всех троих игроков рассчитаны до конца декабря 2021 года.

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