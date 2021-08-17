Украина

Бразильский фулбек высказался о слухах, связывавших его с возможным переходом в Баварию или Тоттенхэм.

В летнее трансферное окно спортивные СМИ сообщили о желании мюнхенской Баварии и лондонского Тоттенхэма приобрести правого защитника Шахтера Додо, однако донецкий клуб отверг оба предложения.

22-летний бразилец рассказал о своем отношении к слухам, сватающим его в европейские топ-клубы.

"Информация об интересе топ-клубов — источник большой радости для меня. Да, изначально у меня не получилось закрепиться в основе Шахтера. Была аренда в другой клуб. Но затем я вернулся и раскрыл свой потенциал".

"Моя игра вызвала большой интерес. Очень рад, но я не хочу думать об этом. Оставляю решение всех вопросов своему агенту. Я счастлив играть в составе Шахтера. Этот клуб открыл мне дверь в Европу, теперь я регулярно играю в Лиге чемпионов".

"Буду служить Шахтеру с большой любовью как на тренировках, так и в матчах. Эта команда, которая имеет вес в мировом футболе. Всегда буду испытывать привязанность к клубу, потому что открыл для меня дверь, я счастлив здесь", — приводит слова Додо TNT Sports.

Напомним, сообщалось, что Шахтер не устроило предложение от Баварии в 25 миллионов евро, тогда как Тоттенхэм хотел заполучить Додо за 20 миллионов евро.