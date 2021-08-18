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Football.ua анонсирует заключительный матч 4-го тура УПЛ между Ингульцом и Динамо.

Поединок между киевским Динамо и Ингульцом был сдвинут из-за товарищеской встречи "бело-синих" против миланского Интера. Несмотря на то, что Ингулец имеет статус хозяина, матч будет сыгран в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Инициатива, кстати, Ингульца. Все дело в том, что второй круг УПЛ будет стартовать матчем Динамо – Ингулец. К тому времени в Петрово планируется, что уже будет построен новый стадион. И сыграть матч-открытие на новом стадионе президенту Ингульца Александру Поворознюку хочется, само собой, против топового соперника. Именно по этой причине он и предложил Динамо сыграть в первом круге в Киеве, а во втором уже в Петрово. Но из-за грядущего Дня Независимости НСК "Олимпийский" не в состоянии принять этот матч, потому – старый добрый стадион Динамо имени Лобановского.

Ингулец – Динамо

Среда, 18 августа, 19:30. Стадион Динамо имени Лобановского, Киев. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

На старте сезона киевское Динамо свои матчи УПЛ проводит в достаточно непривычном графике. Главный тренер киевлян Мирча Луческу решил провести большое количество спаррингов с сильными соперниками, в то время, когда чемпионат уже начался. Скорее всего, румынский специалист сделал это для того, чтобы его футболисты привыкли играть по две игры в неделю – одну в чемпионате, вторую с командами из Европы. Делается это все ради будущего группового этапа Лиги чемпионов, дабы там динамовцы, привыкшие к таким нагрузкам, сумели показать результат лучше, чем в прошлом году.

На данный момент в чемпионате осталось две команды, которые демонстрируют стопроцентный результат – Динамо и Десна. Черниговцы – лидеры в турнирной таблице и имеют в своем активе 12 очков, динамовцам необходимо обыгрывать Ингулец, дабы сравняться по очкам с командой Александра Рябоконя.

Ингулец уже в первом туре УПЛ продемонстрировал, что может быть непростым соперником. Шахтер хоть и доминировал в матче против команды Сергея Лавриненко, но в концовке встречи вполне мог упустить победу. Изрядно потрепал Ингулец нервы и Десне, которая только в концовке встречи сумела добыть победный результат. Единственная команда, которая не имела проблем с командой из села Петрово – это луганская Заря. Дальние удары Владислава Кочергина стали нерешаемой задачей для Ингульца в том матче. Соперник Динамо остается единственной командой в чемпионате, которая не заработала ни одного очка, но пока не стоит из этого делать какие-то серьезные выводы. Ведь календарь у Ингульца был сверхсложный. Команда Лавриненко в стартовых трех турах сыграла с Десной, Шахтером и Зарей. Теперь на очереди Динамо. Уже в следующих турах будут встречи со Львовом и Мариуполем. Именно там Ингулец и должен набирать свои очки.

Сложно представить, что должно произойти, чтобы Динамо потеряло очки в матче против Ингульца. Наверняка, команда Сергея Лавриненко будет большими силами обороняться и делать ставку на контригру. Если же Динамо будет пытаться прямолинейно "грузить" мяч в штрафную, то из этого мало что получится, а если последует примеру Зари и будет использовать дальние удары вперемешку с рваным темпом, то шансов у Ингульца на позитивный исход будет крайне мало. В таких матчах очень многое решает, когда будет забит первый гол. Если же Динамо сумеет добыть преимущество достаточно быстро, как в предыдущих матчах, то интрига умрет очень быстро.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр: 2 (2 победы Динамо)

На поле Ингульца: 1 (1 победа Динамо)

Разница забитых и пропущенных голов: 7-0 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа Динамо 5:0 (2021)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua