Сегодня, 18 августа, проходят поединки в рамках 1/32 Кубка Украины-2021/22.

Следить за результатами данных противостояний вы можете на Football.ua.

16:00 Сумы — ГФК Металлург

16:00 Таврия — Днепр Черкасcы

16:00 Феникс Подмонастырь — Прикарпатье

17:00 Балканы — Энергия

17:00 Николаев — Кривбасс

17:00 Никополь — Кристалл

17:00 Олимпия Савинцы — Волчанск

17:00 Перемога — Горняк-Спорт

17:00 Реал Фарма — ВПК-Агро

17:00 Ужгород — Нива Тернополь

17:00 Чайка — Чернигов

17:00 Эпицентр Дунаевцы — Подолье

17:00 Яруд Мариуполь — Металлист Харьков

17:30 Буковина — Агробизнес

17:30 Диназ Вышгород — Oболонь

17:30 Нива Винница — Волынь

18:00 Альянс — Краматорск

18:00 Карпаты Львов — Карпаты Галич

18:00 Левый Берег — Олимпик Донецк

18:00 ЛНЗ Черкасcы — Кремень

18:00 Рубикон Киев — Полесье