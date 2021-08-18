Представляем вашему вниманию результаты матчей 1/32 Кубка Украины.
Сегодня, 18 августа, проходят поединки в рамках 1/32 Кубка Украины-2021/22.
Следить за результатами данных противостояний вы можете на Football.ua.
16:00 Сумы — ГФК Металлург
16:00 Таврия — Днепр Черкасcы
16:00 Феникс Подмонастырь — Прикарпатье
17:00 Балканы — Энергия
17:00 Николаев — Кривбасс
17:00 Никополь — Кристалл
17:00 Олимпия Савинцы — Волчанск
17:00 Перемога — Горняк-Спорт
17:00 Реал Фарма — ВПК-Агро
17:00 Ужгород — Нива Тернополь
17:00 Чайка — Чернигов
17:00 Эпицентр Дунаевцы — Подолье
17:00 Яруд Мариуполь — Металлист Харьков
17:30 Буковина — Агробизнес
17:30 Диназ Вышгород — Oболонь
17:30 Нива Винница — Волынь
18:00 Альянс — Краматорск
18:00 Карпаты Львов — Карпаты Галич
18:00 Левый Берег — Олимпик Донецк
18:00 ЛНЗ Черкасcы — Кремень
18:00 Рубикон Киев — Полесье