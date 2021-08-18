Предлагаем вашему вниманию составы на матч УПЛ.
Денис Гармаш, getty images
18 августа 2021, 19:00
Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура элитного дивизиона чемпионата Украины сыграет против Ингульца.
Мирча Луческу вновь доверил место в стартовом составе Денису Гармашу, который сыграет на острие атаки.
Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко — Запорожец, Шишка, Бартулович — Шарай, Ситало, Козак
Запасные: Гальчук, Коваленко, Цуркан, Головкин, Павлов, Асмелаш, Поспелов, Мельничук, Гопей
Динамо: Бущан — Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Гармаш
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Родригес, Леднев, Сидклей, Тымчик, Шкурин, Кендзера
Напомним, матч Ингулец — Динамо состоится сегодня. Начало игры — в 19:30. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.