Поединок 1/32 Кубка Украины завершился скандалом.
Поединок 1/32 Кубка Украины, в котором Волчанск минимально обыграл Олимпию из Савинцев благодаря реализованному пенальти в финальном отрезке противостояния, завершился скандалом.
После финального свистка главный тренер Олимпии Александр Кулик не сдержал эмоций и накинулся на главного арбитра встречи Ростислава Дубину, в ходе чего произошла потасовка.
Отметим, что после реализованного пенальти на 77-й минуте Олимпии из Савинцев удалось вернуть равновесие в счете, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда и удалил с поля Александра Кулика.
Обзор матча:
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