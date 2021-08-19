Украина

Football.ua рассказывает о 4-м туре УПЛ.

В 4-м туре УПЛ было зафиксировано счет 1:1 в 5 матчах из 8.

В первом матче тура донецкий Шахтер не без труда обыграл Металлист 1925 2:0. Верес и Ворскла сыграли 1:1, а также Заря и Минай. А вот Десна в большинстве все-таки сумела вырвать победу в матче против Днепра-1 2:1.

В воскресенье были зафиксированы только счета 1:1 – Колос и Рух не выявили сильнейшего и Львов Александрия. Самым голевым получился матч между Мариуполем и Черноморцем. Одесситы выиграли со счетом 3:2.

Последний поединок 4-го тура УПЛ был сыгран вчера, где был зафиксирован самый сенсационный результат 1:1 – киевское Динамо не сумело переиграть Ингулец.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 4-Й ТУР

Дежурная победа Шахтера

"Горнякам" в текущем сезоне победы даются непросто. Не была она простой и в матче против Металлиста 1925. Шахтер всегда умел вскрывать насыщенные обороны своего соперника в УПЛ, сейчас же с этим возникают некоторые проблемы. Тем не менее, гол Тараса Степаненко вынудил Металлист 1925 играть немного более открыто, что помогло Лассине Траоре забить второй мяч и закрыть все вопросы о победителе этой пары.

Неудавшаяся паненка от Сергийчука

Матч между Вересом и Ворскла был своего рода качелями. Оба коллектива очень хотели победить в этом матче. Ворскла забила первой – ударом с пенальти отличился Оливье Тилль, но вскоре Верес сравнял. Отдельно хочется отметить розыгрыш стандартного положения. Очевидно, что это нарабатывалась командой накануне и сработало идеально. Михаил Сергийчук имел возможность забить с пенальти и вырвать первую победу в чемпионате для своей команды, но после его удара паненкой с 11-метройо отметки мяч угодил в перекладину.

Кураж Даниила Кучера в воротах Миная

Первая громкая сенсация в туре произошла в Запорожье, где Заря не сумела переиграть Минай. В первом тайме голов забито не было, а вот во втором первым забил Минай. Через 12 минут Сайядманеш сравнял счет в матче. Заря наращивала давление на ворота команды Василия Кобина и имела уйму моментов забить второй гол. Где-то не хватало удачи, где-то превосходно действовал голкипер Миная Даниил Кучер. В одной из атак он дважды из одного и того же нижнего угла доставал тяжелейшие мячи.

Два удаления и обидная ошибка Паста

Действительно самым крутым поединком четвертого тура можно считать противостояние Десны и Днепра-1 в Чернигове. В первом тайме хозяева просто смяли своего оппонента и не дали ему ничего создать около своих ворот. Безбородько в который раз продемонстрировал, что способен конвертировать хорошие навесы на него в голы.

Во втором тайме ситуация на поле поменялась. Днепр-1 начал действовать смелее, выше прессинговать своего соперника и тут уже моменты появились и у гостей. Странно было читать после поединка слова Игора Йовичевича о судействе: "Это был хороший матч, которым наслаждались болельщики, и так легко давать карточки, по каким-то странным критериям... это не идет на пользу футболу". По удалению Ди Франко вопросов быть не может никаких. Его вторая желтая была на самом деле "розовой", а то, что Пихаленок не умеет держать свой рот на замке во время игры, то это как раз вопросы к главному тренеру, а не к главному арбитру.

Отмечаем характер Днепра-1, который играя вдевятером нашел в себе силы отыграться. Логично, что финальный отрезок поединка был за Десной и они создавали свои моменты у ворот Евгения Паста. И в самый ответственный момент бывший голкипер Десны допустил серьезную ошибку и не справился с не самым сложным ударом после подачи.

Колос, играя в меньшинстве, мог вырвать победу

Еще один поединок, где команда после удаления сумела забить и сравнять счет, а могла и вовсе выиграть. Рух больше владел инициативой и создавал лучше моменты в первые 60 минут матча, но после удаления Рома Колос сцепил зубы и заиграл еще лучше. Сравнял счет Новак после неразберихи внутри штрафной, а Сичинава имел все шансы принести победу команде Руслана Костышина, но из убойной позиции угодил в штангу.

И снова 1:1

Александрия и Львов решили не отступать от тренда тура и тоже сыграли 1:1. Отмечаем, как потрясающе голкипер Александрии Билык справился с 11-метровым ударом в исполнении Альваро уже на 13-й минуте матча. Вратарь александрийцев не завалился в угол и в последний момент сумел отразить удар по центру и перевести мяч на угловой. Но все равно первым забил Львов. Перед самым перерывом Ренан потрясающим ударом со штрафного вогнал мяч под перекладину.

Довольно быстро во втором тайме Спинелли после отличной комбинации сравнял счет. До конца поединка именно Александрия показала больше желания и создала больше моментов, чтобы вырвать победу, но отмечаем, что последний голевой момент в матче на 89-й минуте матча имел именно Львов. По итогу счет так и не изменился.

Черноморец заработал свои первые очки в "морском" дерби

Самый результативный матч был сыгран в Мариуполе. Одесский Черноморец, в который раз пропустил много, но на этот раз "морякам" удалось забить больше, чем пропустить. Первым забил Мариуполь, Черноморец ответил тремя голами. Команда Юрия Мороза, естественно, пропустила еще один и обеспечила себе "валидольную" концовку встречи. Но выстоять-таки удалось. Первые очки для одесситов и сразу три.

Ингулец выстоял в Киеве под напором Динамо

Последний матч тура между Динамо и Ингульцом был сыгран в среду. По инициативе Ингульца матч состоялся в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского. Команда Сергея Лавриненко избрала сверхоборонительный вариант ведения игры и у динамовцев долго не получалось вскрыть оборону команды из Петрово. На 71-й минуте матча прострел Александра Караваева в свои ворота замкнул Михаил Шишка и в этот момент казалось, что Динамо "закрыло" эту игру, но Ингулец нашел в себе силы отыграться. Илья Коваленко из убойной позиции очень здорово пробил в ближний угол, чем застал врасплох Георгия Бущана.

После пропущенного гола Динамо всеми силами побежало забивать второй. Был супермомент у Родригеса, но его удар через себя парировал Шуст. Нашел Ингулец и свой момент в контратаке, на удрной позиции оказался Полегенько, но тут уже здорово сыграл Бущан.

Очень неоднозначной получилась концовка встречи. В момент подачи на Родригеса капитан Ингульца Ковалев откровенно потянул за волосы вингера Динамо, а люксембуржец не совладал с эмоциями и пнул за это лежащего игрока Ингульца. Екатерина Монзуль, выслушав своего ассистента VAR проигнорировала этот эпизод.

Статистика по игрокам

После четырех туров целый ряд футболистов имеют в своем активе по 4 забитых гола: Руслан Степанюк, Денис Безбородько, Артем Довбик. По 3 гола у Владислава Кочергина, Андрея Кулакова и Лассины Траоре.

Среди лучших ассистентов лиги Оливье Тилль и Владислав Калитвинцев. В их активе по 4 голевые передачи.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Если бы кто-то до начала сезона сказал, что после 4-х туров УПЛ будет единственная команда со стопроцентным результатом и это будет не Динамо, и не Шахтер, то поверить в это было бы довольно трудно. Вопрос лишь в том, насколько долго Десна сумеет держаться так высоко. Все мы помним, что в прошлом сезоне Ворскла тоже очень хорошо стартовала, но уже ближе к зиме забуксовала и все мы увидели привычную борьбу Динамо и Шахтера вверху турнирной таблицы.

Внизу турнирной таблицы также большая плотность. Несколько побед или же поражений в ряд могут поменять полностью перетасовать команды.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Десна 4 4 0 0 9 2 7 12 2 Динамо Киев 4 3 1 0 9 2 7 10 3 Шахтер 4 3 0 1 8 3 5 9 4 Ворскла 4 2 2 0 9 4 5 8 5 Днепр-1 4 2 1 1 8 5 3 7 6 Александрия 4 2 1 1 4 3 1 7 7 Металлист 1925 4 2 0 2 5 6 -1 6 8 Колос 3 1 2 0 2 1 1 5 9 Заря 4 1 1 2 7 5 2 4 10 Минай 3 1 1 1 2 3 -1 4 11 Рух 4 1 1 2 4 6 -2 4 12 Черноморец 4 1 0 3 5 11 -6 3 13 Верес 4 0 2 2 2 7 -5 2 14 ПФК Львов 4 0 2 2 3 9 -6 2 15 Мариуполь 4 0 1 3 5 8 -3 1 16 Ингулец 4 0 1 3 3 10 -7 1

Следующий тур

Много любопытных противостояний будет сыграно в 5-м туре УПЛ, а центральным безусловно станет матч Динамо против Десны. Странным выглядит решение УПЛ поставить этот матч на 21:30 в воскресенье. С другой стороны, 23 августа – официальный выходной в Украине, а потому такое время начала матча не кажется таким уж и проблематичным.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 5-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua