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Football.ua выделяет лучших в 4-м туре УПЛ

Очередной тур УПЛ позади. В этот раз целых 5 поединков из 8 закончились со счетом 1:1, не обошлось без сенсации и не без потерь очков лидеров.

Итоги 4-го тура УПЛ

На этот раз в символическую сборную тура попали: 2 игрока Черноморца, 2 игрока Десны, 2 игрока Миная, 2 игрока Шахтера, 1 игрок Колоса, 1 игрок Львова и 1 игрок Ингульца.

Вратарь: Даниил Кучер, Минай

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Заря в матче против Миная нанесла по воротам Даниила Кучера 18 ударов, из них 8 пришлись в створ ворот. Удары эти были не из разряда простых. Голкиперу Миная пришлось хорошенько потрудиться. Во многом благодарю его игре команде Василия Кобина удалось удержать ничью.

Правый защитник: Павел Полегенько, Ингулец

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Правый защитник Ингульца Павел Полегенько провел сильный матч и сдерживал как мог своих оппонентов. Не забывал подключаться к атакам своей команды. Принял непосредственное участие в голевой атаке, а также имел возможность забить победный гол в матче, но это не позволил сделать Георгий Бущан.

Левый защитник: Николай Матвиенко, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Николай Матвиенко все чаще используется новым главным тренером на позиции левого защитника. Вот и в матче против Металлиста 1925 Матвиенко появился на поле после перерыва именно на фланге. Его активная игра помогла Шахтеру вырвать победу. На свой счет Николай записал голевую передачу на Траоре.

Центральный защитник: Сергей Кривцов, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Сергей Кривцов провел образцово-показательную игру. За матч он успел отдать 106 передач с точностью 95%. Эффективность единоборств Сергея была на уровне – 80% выигранных. Кривцов не позволил Металлисту рассчитывать хотя бы на что-то в те редкие моменты, когда харьковский клуб сооружал свои атаки.

Центральный защитник: Евгений Новак, Колос

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Опытный центральный защитник Колоса Евгений Новак помог своей команде избежать поражения в матче против Руха. Когда команда из Ковалевки была в меньшинстве, Новак подключился на стандарт и первым среагировал на отскок.

Центральный защитник: Олег Горин, Минай

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Еще один центральный защитник, который помог своей команде не только своими действиями в обороне, а и забитым голом. Гол Олега Горина позволил команде Василия Кобина взять 1 очко в матче против Зари.

Центральный полузащитник: Николай Михайленко, Черноморец

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Нельзя сказать, что 20-летний Николай Михайленко провел безошибочную игру против Мариуполя, но некоторые действия выглядели весьма эффектно, а гол с дальней дистанции получился и вовсе на загляденье.

Атакующий полузащитник: Ренан, Львов

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Бразильский полузащитник Львова Ренан привычно был главным дирижером атак своей команды. Стал автором потрясающего гола со штрафного. Голкипер Александрии Билык ничего не мог поделать в том моенте.

Правый полузащитник: Владислав Калитвинцев, Десна

Попаданий в символическую сборную тура: 3

В который раз Владислав Калитвинцев попадает в нашу символическую сборную тура. Начало текущего сезона воспитанник Динамо может заносить себе в актив. Его точные качественные навесы с флангов постоянно находят своего адресата. Так было и в матче против Днепра-1.

Левый полузащитник: Артур Авагимян, Черноморец

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Пожалуй, лучшим игроком матча, где было забито целых 5 голов стал Артур Авагимян. Потрясающий дальний удар стал неразрешимой задачей для Олега Кудрика, даже несмотря на то, что голкипер Мариуполя дотянулся до этого мяча, предотвратить гол он не смог.

Нападающий: Денис Безбородько, Десна

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Очередной удачный матч для Дениса Безбородько, где при минимуме моментов форвард показывает хорошую реализацию. Подачи Калитвинцева с фланга и умение Безбородько каждый такой навес превращать в опасные удары по воротам – грозное оружие, которое похоже, что еще не раз будет поражать ворота соперников в этом сезоне.

Сергей Горбаченко, Football.ua