Украина

Полузащитник сыграл 150 матчей за киевлян в украинской Премьер лиге.

Динамо неожиданно потеряло очки в матче четвертого тура УПЛ против Ингульца, сыграв в результативную ничью.

Данный матч стал знакомым для одного из лидеров киевского клуба Виталия Буяльского, который сыграл 150 матч за за Динамо в рамках УПЛ.

Свой дебютный матч в Премьер-лиге Буяльский провел в мае 2013 года. По мимо игр за Динамо на счету Буяльского имеется еще 20 матчей за ужгородскую Говерлу, так что в целом на его счету 170 игр в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Гармаш провел 200-й матч в чемпионате Украины.