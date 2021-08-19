Украина

Поединок против Ингульца стал для Дениса Гармаша юбилейным в чемпионатах Украины.

Киевское Динамо неожиданно потеряло очки в матче четвертого тура против Ингульца, сыграв в результативную ничью.

Примечательно, что особенным этот матч стал для футбола Динамо Дениса Гармаша, который сыграл 200-й матч в чемпионате Украины. Об этом информирует официальный сайт УПЛ.

Стоит отметить, что Дебютировал в чемпионате полузащитник в августе 2009 года.

Гармаш стал девятым футболистом Динамо, кому покорился рубеж в 200 матчей в чемпионате. Первое место в списке занимает легендарный вратарь киевлян Александр Шовковский, который сыграл 426 матчей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ингулец — Динамо.