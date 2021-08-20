Украина

Football.ua представляет анонс матча пятого тура чемпионата Украины-2021/22.

В стартовом поединке пятого тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла примет на своем поле Металлист 1925.

Ворскла — Металлист 1925

Пятница, 20 августа, 19:30. Стадион Ворскла им. А. Бутовского (Полтава). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Как и ожидалось перед стартом нового сезона, Ворскла продолжит борьбу за еврокубковую зону и в нынешней кампании. После четырех туров подопечные Юрия Максимова расположились на четвертой строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав восемь очков. Пока полтавчан опережают только донецкий Шахтер, киевское Динамо и черниговская Десна.

Впрочем, старт Ворсклы нельзя назвать успешным, как это может показаться на первый взгляд. Команда неожиданно для всех украинских болельщиков вылетела из Лиги конференций от финского КуПСа, а в чемпионате Украины последнюю ничью с триумфатором Первой лиги-2020/21, ровненским Вересом, вполне можно считать потерей очков.

Что касается Металлиста 1925, то новичок и дебютант украинского первенства постепенно обживается в "элите", имея амбиции и желание закрепиться в УПЛ. В первых четырех поединках коллектив Валерия Кривенцова набрал в свой актив шесть пунктов и расположился на седьмой позиции.

В стартом матче Премьер-лиги-2021/22 харьковчане одолели львовский Рух, а еще три очка добыли в голевой "перестрелке" с другим новичком высшего дивизиона — одесским Черноморцем (3:2). Между двумя триумфами игроки Металлиста 1925 минимально уступили коваливскому Колосу, а в последнем туре потерпели поражение от донецкого Шахтера, которое, впрочем, можно назвать вполне ожидаемым. Но, несмотря на это, подопечные Кривенцова умеют адаптироваться под соперника и не исключено, что им удастся воспользоваться невнятной игрой полтавчан в последнем матче с Вересом и отправиться домой с набранными очками.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юрия Максимова. Так, на победу Ворсклы предлагается коэффициент 1,70, тогда как потенциальный успех Металлиста 1925 оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,80.

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