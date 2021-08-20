Украина

Форвард Металлиста 1925 Артем Габелок рассказал о подготовке команды к матчу против Ворсклы.

Полтавская Ворскла примет Металлист 1925 в рамках матча-открытия пятого тура УПЛ.

Форвард харьковского клуба Артем Габелок поделился ожиданиями от предстоящего матча, рассказав, за счет чего Металлист собирается выиграть матч против подопечных Юрия Максимова.

"Очередная игра, очередная очень важная игра. У нас нет каких-то легких матчей, поэтому мы настраиваемся на каждую игру. Как будем играть? Опять таки, как хозяин скажет – так и будем играть.

Будем работать, пытаться победить. Потому что, действительно, очень важно набирать очки. Хорошо играть, конечно, здорово, но набирать и побеждать тоже очень важно.

Мы пытается играть в футбол, пытаемся контролировать мяч. Пока получается, надеюсь, что с Ворсклой будет точно так же. Считаю, что местами мы выглядим неплохо", — сказал Габелок в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, матч Ворскла — Металлист 1925 состоится в пятницу, 20 августа, старт встречи ожидается в 19:30.