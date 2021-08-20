Украина

Украинский полузащитник находился в системе "желтой субмарины" с июля 2016 по февраль 2017 года.

Полузащитник Алексей Гуцуляк этим летом перебрался из черниговской Десны в Днепр-1, однако в карьере 23-летнего украинца был и европейский этап.

Летом 2016 года он перешел из Карпат в Вильярреал на правах аренды с возможным правом выкупа, однако всего через полгода он вернулся в расположение львовского клуба. Гуцуляк рассказал о причинах такого решения.

"В Испанию я поехал в аренду с правом выкупа, пробыл там 7 месяцев. Очень интересный опыт в 18 лет. Был там вместе с девушкой, которая потом стала моей женой. Было тяжело – другой язык, другой менталитет, но повторюсь – интересный опыт, который закаляет. По-другому начинаешь видеть футбол, и вообще все по-другому.

Я понял, что хочу вернуться в Украину. И не было такого, что я там не удержался, как писали. Меня хотели выкупить, но мне и семье там было некомфортно. Тренировался там со второй или третьей командой, а после высшей лиги попадать снова на этот уровень не хотелось, поэтому решил вернуться", — приводит слова Гуцуляка официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что соглашение Днепра-1 с Алексеем Гуцуляком рассчитано на четыре года. В новой команде хавбек будет выступать под 9-м номером.

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