Украина

Полтавчане отличились по голу в каждом из таймов, а соперники не сумели реализовать пенальти.

Пятый тур украинской Премьер-лиги открывал пятничный поединок с постоянным участником встреч в этот день недели, харьковским Металлистом 1925, и полтавской Ворсклой, которые сыграли на поле стадиона Ворскла им. А. Бутовского.

Коллектив Юрия Максимова в новом футбольном году шел без грубых осечек, однако ситуация на внутренней арене не придала уверенности "бело-зеленым" в квалификации Лиги конференций УЕФА из-за чего наша страна лишилась одного из участников международных состязаний. К тому же, неделей ранее ровенский Верес также заставил усомниться в физических кондициях Ворсклы, отобрав у оппонентов драгоценные очки (1:1).

У подопечных Валерия Кривенцова, пока что, нет конкретной задачи пробиться в еврокубки на следующий сезон, однако из числа новичков нового сезона у Металлиста 1925 наивысшие показатели достигнутых результатов на старте что говорило о высоком уровне готовности коллектива. Безусловно, противостояние против донецкого Шахтера неделей ранее (0:2) лишь подчеркнуло неравенство в классе между командами из лидирующей группы и харьковчанами, однако и против явного фаворита новички смотрелись не так уж и плохо.

Что же касается отчетного вечера, то гости в первой половине матча не смогли наиграть даже на полноценный голевой момент. 1925 слишком сильно прижался к собственным воротам, в результате чего соперники получили пространство для контроля мяча, и уж очень сильно увлеклись длительными розыгрышами, поэтому клубу из Харькова отводилась роль исключительно стороннего наблюдателя. Беда была в том, что Ворскла, даже с заметным невооруженным взглядом преимуществом, не спешила превращать его в нечто большее.

Лишь к исходу первого получаса противостояния у хозяев поля появилось что-то похожее на голевой момент, но скидка головой от Пердуты с правого фланга штрафной была слишком неудобной для удара Степанюка в падении. В размеренном темпе команда Максимова смотрелась достаточно неплохо, а поскольку со стороны оппонентов практически не возникало противодействия, то Ворскла таки сумела забить перед уходом на перерыв. С трудом, но забила. Подача Кане с левого фланга завершилась скидкой головой в дальнюю сторону штрафной на Чеснакова от Скляра, после чего Владимир забил свой первый мяч практически за два года.

Уходить на перерыв с таким преимуществом и таким счетом на табло было приятным бонусом к настроению для полтавской команды, но Максимов все равно был недоволен игрой Скляра, поэтому как следует "напихал" своему подопечному перед уходом в подтрибунные помещения. Ожидалось, что подобные рекомендации последуют и в адрес остальной команды, но на старте второго тайма их влияния совершенно не было заметно. Ворскла была на грани потери контроля на ситуации, когда сразу после возобновления игры был назначен пенальти за блокировку рукой со стороны Челядина прострела от лицевой на левом фланге штрафной в исполнении Дмитренко.

И вот как раз в этот момент в игру включился голкипер полтавчан Дмитрий Ризнык. Ногами страж ворот сумел парировать удар с "точки" от Батюшина, а уже через несколько минут, явно находясь на волне адреналина, выдал просто отменный пас из своей штрафной на правый фланг контратаки для Скляра, который зашел в чужие владения, и своим прострелом по вратарской вынудил Ткачука срезать мяч в ворота, не позволив это сделать Кане. Что касается результата, на этом игру можно было завершать досрочно, так как команда Кривенцова поникла после подобного мощного ответа соперников, и была близка к тому, чтобы пропустить еще пару голов под занавес матча.

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет гостевой матч против луганской Зари, а харьковский Металлист-1925 сыграет против днепровского Днепра-1.



Ворскла — Металлист 1925 2:0

Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.).

На 47-й минуте Юрий Батюшин (Металлист 1925) не забил пенальти (вратарь).

Ворскла: Ризнык — Чеснаков,Тамм, Бондаренко (Яворский, 90) — Пердута, Тилль (Нестеренко, 88), Челядин, Якубу (Кушниренко, 90) — Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90) — Степанюк.



Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Ермаков, Ткачук, Западня (Ченбай, 84) — Дмитренко (Ременюк, 64), Крыськив, Габелок (Кравченко, 83) — Протасов (Савин, 70), Фабиньо, Батюшин (Задерака, 64).



Предупреждения: Пердута, Якубу — Фабиньо, Ременюк, Савин.