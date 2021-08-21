Украина

Football.ua представляет анонс матча 5-го тура УПЛ между Днепром-1 и Рухом.

Днепр-1 после неудачи в матче с Десной постарается добыть победу, дабы не выпадать из группы лидеров, Рух, в свою очередь, сделает все, чтобы также разжиться очками в этом противостоянии.

Днепр-1 – Рух

Суббота, 21 августа, 19:30. Днепр-Арена, Днепр. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Команда Игора Йовичевича – явный фаворит в предстоящем матче. Днепр-1 в прошлом туре впервые проиграл в текущем розыгрыше УПЛ, но давайте вспомним, каким был этот проигрыш. В игре против Десны Днепр-1 полностью растерялся в первом тайме и на поле было видно лишь черниговскую команду. В перерыве хорватский специалист внес коррективы, и команда заиграла совсем иначе. При этом первой все-таки забила Десна, а Днепр-1 получил два удаления. Тем не менее, днепряне вдевятером ухитрились сравнять счет и довольно долго удерживали такой результат, пока досадную ошибку не допустил их голкипер Евгений Паст.

Такое поражение от лидера чемпионата явно говорит о том, что Днепр-1 сейчас в УПЛ – команда, с которой необходимо считаться, и коллективам под стать Руху будет очень тяжело. Позитивом для команды Леонида Кучука может стать тот факт, что из-за дисквалификации матч пропускают Ди Франко и Пихаленок. Это ощутимые потери в центре поля для Днепра-1. Но есть и кадровое усиление у днепрян. К ним присоединился игрок Десны Алексей Гуцуляк. Эпопея с его переходом в Днепр-1 длилась довольно и вот в этой истории наконец поставлена точка.

Рух после назначения на пост главного тренера Леонида Кучука сумел добыть победу над Вересом и сыграть вничью с Колосом. В этих матчах хорошо проявлял себя Андрей Борячук и отмечался забитыми голами. Безусловно, в матче против Днепра-1 львовянам будет очень непросто, но есть ощущение, что опытный наставник Руха знает, как доставить проблемы своему оппоненту.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 2 (1 ничья, 1 победа Руха)

На поле Днепра-1: 1 матч (1 ничья)

Разница забитых и пропущенных голов: 2-5 в пользу Руха

Самый результативный матч: победа Руха 4:1 (2020)

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua