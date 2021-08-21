Украина

Наставник Вереса Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего матча УПЛ.

В субботу, 21 августа, Верес из Ровно в домашнем матче примет закарпатский Минай в рамках матча пятого тура УПЛ.

Наставник Вереса Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего поединка, рассказав о подготовке своей команды к матчу.

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"Благословение от священника получили. Кто-то помолился и поехал домой. Это занимает 10 минут времени.

Мы рассчитываем, конечно, на победу. У нас тяжелый соперник. Команда, которая очень хорошо защищается – практически 10 футболистов работают на оборону. Будет очень трудно раскрыть такую насыщенную защиту, но у нас есть задумки.

Я надеюсь, что футболисты выйдут и сконцентрировано отработают с первой и до последней минуты. Главное – процент реализации голевых моментов. Может, их и не будет много. Надеюсь на мастерство своих игроков, верю в них и надеюсь, что будет победа.

У Гегедоша, наверное, будет двойная мотивация – играет против своей бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол", – сказал Вирт в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, матч Верес — Минай пройдет запланирован на субботу, 21 августа. Старт встречи запланирован на 17:00.