Наставник Вереса Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего матча УПЛ.
Юрий Вирт. Фото НК Верес.
21 августа 2021, 10:25
В субботу, 21 августа, Верес из Ровно в домашнем матче примет закарпатский Минай в рамках матча пятого тура УПЛ.
Наставник Вереса Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего поединка, рассказав о подготовке своей команды к матчу.
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"Благословение от священника получили. Кто-то помолился и поехал домой. Это занимает 10 минут времени.
Мы рассчитываем, конечно, на победу. У нас тяжелый соперник. Команда, которая очень хорошо защищается – практически 10 футболистов работают на оборону. Будет очень трудно раскрыть такую насыщенную защиту, но у нас есть задумки.
Я надеюсь, что футболисты выйдут и сконцентрировано отработают с первой и до последней минуты. Главное – процент реализации голевых моментов. Может, их и не будет много. Надеюсь на мастерство своих игроков, верю в них и надеюсь, что будет победа.
У Гегедоша, наверное, будет двойная мотивация – играет против своей бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол", – сказал Вирт в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, матч Верес — Минай пройдет запланирован на субботу, 21 августа. Старт встречи запланирован на 17:00.