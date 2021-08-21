Украина

Наставник Миная высказал мнение о предстоящей игре своей команды.

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай будет проводить гостевой поединок против ровенского Вереса на стадионе Авангард в Луцке.

Верес — Минай. Накануне

Главный тренер гостей предстоящего матча Василий Кобин накануне поделился своими ожиданиями от игры.

"Мы понимаем, что команда соперников достаточно боевая, много игроков, которые прошли Первую лигу, есть несколько действительно мастеровитых исполнителей. Однако, вся игра будет построена на борьбе, подборах и стандартных положениях.

Наша команда уверена в своих силах, парни работают с хорошим настроением, а мы верим в них и силу нашего коллектива", — подытожил украинский специалист.

Напомним, что матч Верес — Минай состоится 21 августа, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.