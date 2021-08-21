Украина

Украинский футболист Зари Владислав Кабаев посетовал на работу украинских арбитров в матчах УПЛ.

Украинский полузащитник луганской Зари Владислав Кабаев оценил уровень компетенции футбольных арбитров в Украине.

По словам футболиста, Арбитры с системой VAR судят хуже, чем без нее.

"Когда ты играешь первые игры – нормальное судейство. Где-то полумоменты свистят. Но когда уже начинается деление на шестерки, когда мы можем догнать Шахтер, выигрываешь и второе место – начинают какие-то голы отменять.

Они с системой VAR хуже судят, чем без нее. Как-то трактуют. Ну сломал ногу, да, я понимаю. Мне жалко этого парня. Но он сыграл в мяч. Я просто этого чуть не понимаю. Ты им задаешь вопрос, а они не могут на него ответить. Сейчас наговоришь, а потом это раздуют в интернете. Потом какие-то штрафы будут.

У нас в стране в этом плане очень слабо, я считаю. И футболу есть куда расти, также пусть и судьи прогрессируют, им тоже есть куда расти, – сказал Кабаев в интервью Football Hub.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ дисквалифицировал полузащитника Днепра-1 Александра Пихаленка на два матча за нецензурную брань в адрес Екатерины Монзуль.