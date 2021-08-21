Украина

Футболист пропустит игры с Рухом и Металлистом 1925.

Матч четвертого тура УПЛ между черниговской Десной и Днепром-1 завершился скандальной победой хозяев поля с двумя удалениями в составе гостей.

В матче были удалены Франциско Ди Франко, получивший вторую желтую за фол и Александр Пихаленок, который обматерил главного арбитра встречи Екатерину Монзуль.

Как сообщает официальный сайт Днепра-1, согласно решению КДК УАФ, футболист пропустит два матча национального первенства.

Соответственно, футболист не поможет своей команде в матчах против львовского Руха и харьковского Металлиста 1925. Полузащитник вернется на футбольное поле уже после перерыва на матчи сборных.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 объявил о подписании Гуцуляка.