Футболист продолжит карьеру на Родине.
Луизао, ФК Ворскла
21 августа 2021, 17:22
Вингер полтавской Ворсклы Луизао не входит в интересы главного тренера клуба Юрия Максимова.
Как стало известно Football.ua, футболист продолжит свою карьеру на Родине в клубе Байя.
Речь идет об аренде футболиста с правом выкупа. Клубы уже согласовали условия аренды и о переходе будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что футболист не попадает в заявку на игры УПЛ по причине травмы. По крайней мере об этом сообщали в самом клубе.
Отметим, что Луизао выступал за Ворсклу с 2019 по 2020 год на правах аренды из Порту, однако зимой 2020 года футболист подписал полноценный контракт.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.