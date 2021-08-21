Украина

Футболист продолжит карьеру на Родине.

Вингер полтавской Ворсклы Луизао не входит в интересы главного тренера клуба Юрия Максимова.

Как стало известно Football.ua, футболист продолжит свою карьеру на Родине в клубе Байя.

Речь идет об аренде футболиста с правом выкупа. Клубы уже согласовали условия аренды и о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что футболист не попадает в заявку на игры УПЛ по причине травмы. По крайней мере об этом сообщали в самом клубе.

Отметим, что Луизао выступал за Ворсклу с 2019 по 2020 год на правах аренды из Порту, однако зимой 2020 года футболист подписал полноценный контракт.

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