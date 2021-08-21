Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и закарпатский Минай.

Игровой день пятого тура украинской Премьер-лиги продолжится матчем в Одессе между местным Черноморцем и донецким Шахтером.

Роберто Де Дзерби, после гостевого матча против французского Монако (1:0), выпустил серьезно измененный набор футболистов. Фактически, лишь один Матвиенко сохранил свое место на поле.

Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Судаков, Мудрик — Сикан.

Запасные: Шевченко, Додо, Витао, Корниенко, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Дентиньо, Траоре.



Матч Черноморец — Шахтер начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.