Украина

Football.ua представляет анонс матча 5-го тура УПЛ между Черноморцем и Шахтером.

"Моряки" в матче против вице-чемпиона Украины попробуют продолжить набирать очки, хотя сделать это будет крайне сложно.

Черноморец – Шахтер

Суббота, 21 августа, 19:30. Стадион Черноморец, Одесса. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Одесский Черноморец в прошлом туре заработал свои первые очки в чемпионате и сразу три. "Моряки" одолели на выезде Мариуполь. Команда Юрия Мороза на данный момент выглядит очень сырой и разбалансированной. У нее есть хорошие молодые исполнители и точно есть потенциал, но пока подвести всех под один знаменатель не удается. Черноморец достаточно много забивает, но еще больше пропускает. Одесситам сложно играть в оборонительный футбол, все-таки более сильные игроки в команде играют в атаке.

Такой соперник как раз и нужен Шахтеру, чтобы добыть победу без лишних усилий и суеты. "Горняки" на неделе отыграли сложнейшую выездную игру против Монако и наверняка хотели бы теперь в чемпионате взять три очка малой кровью перед ответным матчем против Монако.

Учитывая проблемы в обороне Черноморца, то нет никаких сомнений, что Шахтер сумеет забить, а если Черноморец будет без оглядки бегать в атаку, то еще в первом тайме мы можем увидеть крупный счет на табло. Не исключено, что и свой гол одесситы найдут. Максимально симпатично в данной ситуации выглядит ставка на "обе забьют".

Одесситы, конечно же, попытаются сыграть в этом матче от обороны, но надеяться на многое, когда в центре обороны у тебя играет Кадири, все же не стоит. Единственное, что может помочь Черноморцу, так это если Роберто Де Дзерби снова проведет большую ротацию и даст игровое время не основным футболистам. В матче против Александрии как раз молодые игроки не сумели проявить себя должным образом, что позволило александрийцам на выезде добыть столь неожиданную победу.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 50 (7 побед Черноморца, 7 ничьих, 36 побед Шахтера)

На поле Черноморца: 25 (4 победы Черноморца, 6 ничьих, 15 побед Шахтера)

Разница забитых и пропущенных голов: 28-101 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победа Шахтера 5:1 (2012)

прогноз 1:4

Сергей Горбаченко, Football.ua