Днепряне отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Днепр-1 - Рух, фото Днепр-1
21 августа 2021, 21:40
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Днепр-1 — Рух 2:0
Голы: Игнатенко, 27, Назаренко, 35
Днепр-1: Кожокару — Дубинчак, Адамюк, Сваток, Лучкевич (Логинов, 78) - Игнатенко (Батагов, 78), Джурасек, Назаренко (Ярмолюк, 90), Когут (Русин, 76), Гуцуляк (Чуже, 76) — Довбик.
Рух: Панькив — Дидык, Роман (Кузик, 73), Белый, Климчук — Бойчук (Мартынюк, 62), Мысык, Ориховский (Кухарук, 69), Карасюк, Федорчук — Борячук.
Предупреждения: Довбик, Назаренко, Батагов — Карасюк, Мысык, Федорчук