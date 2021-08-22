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Football.ua представляет анонс поединка 5-го тура УПЛ между Мариуполем и Зарей.

Команда Остапа Маркевича на своем поле попытается отобрать очки у луганской Зари.

Мариуполь – Заря

Воскресенье, 22 августа, 17:00. Стадион имени Бойко, Мариуполь. Дмитрий Бондаренко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Луганская Заря после серьезной неудачи в квалификации Лиги Европы наверняка будет стремиться добыть победу в чемпионате, дабы реабилитироваться перед своими болельщиками.

Нынешнее положение дел Зари в чемпионате далеко от того, на что рассчитывает руководство луганского клуба. Ничья против Миная в прошлом туре только усугубило ситуацию.

Наверняка Мариуполь будет в предстоящем матче действовать в похожем ключе и брать пример с того же Миная. "Азовцы" будут стараться действовать от обороны, рассчитывая на быстрый контратаки.

Команде Виктора Скрипника придется взламывать низкий оборонительный блок соперника. На помощь могут прийти дальние удары Владислава Кочергина, как например в матче против Ингульца.

Естественно, фаворитом этого матча будет луганская команда, но не стоит забывать о том, что Заря провела непростой выезд в Австрию и в четверг играла против Рапида. Потому у Мариуполя есть все шансы воспользоваться данной ситуацией и взять, как минимум, одно очко.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего матчей: 28 (8 побед Мариуполя, 9 ничьих, 11 побед Зари)

На поле Мариуполя: 14 (6 побед Мариуполя, 3 ничьих, 5 побед Зари)

Разница забитых и пропущенных голов: 33-40 в пользу Зари

Самый результативный матч: победа Зари 5:2 (2017)

прогноз 0:0

Сергей Горбаченко, Football.ua