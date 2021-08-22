Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и Александрия.

Колос и Александрия своим очным противостоянием в Ковалевке будут продолжать события пятого тура украинской Премьер-лиги.

Руслан Костышин, на фоне ничьей против львовского Руха (1:1), решил провести ротацию в стартовом составе своей команды. Место в воротах занял Владимир Маханьков, при этом хозяева поля сыграют в пять защитников, при Золотове и Сакиве на флангах. Нгамба и Милько составят центральную ось, а Ситчинава возглавит атаку.

Юрий Гура, на фоне ничьей против ПФК Львов (1:1), решил выпустить на правом фланге атаки Кожушко, в то время как Калюжный вновь вернул себе место в центральной линии.

Колос: Маханьков — Золотов, Павловец, Петров, Новак, Сакив — Чурко, Нгамба, Милько, Кариока — Ситчинава.

Запасные: Фесюн, Черноморец, Гавриш, Богданов, Задоя, Нуриев, Костышин, Лысенко, Сорокин.



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Ковалец, Демченко — Кожушко, Спинелли, Третьяков.