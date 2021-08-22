Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и черниговская Десна.

Завершать воскресную программу пятого тура украинской Премьер-лиги будет противостояние между киевским Динамо и черниговской Десной в столице.

Мирча Луческу, после ничьей против петровского Ингульца (1:1), решил использовать в стартовом составе своей команды голкипера Дениса Бойко в рамке ворот, в то время как Сидорчук сыграет в опорной зоне, а Антюх появится на левом фланге полузащиты. Денис гармаш вновь возглавит нападение.

Александр Рябоконь, в свою очередь, на фоне победы над днепровским Днепром-1 (2:1), выпустил Масалова в центр обороны, который и стал единственной заменой после той игры.

Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Антюх — Гармаш.

Запасные: Нещерет, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Де Пена, Караваев, Леднев, Шкурин, Кулач.



Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Масалов, Картушов — Домбровский, Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский — Безбородько.

Запасные: Мысак, Болбат, Демьяненко, Селин, Будковский, Дегтярев, Шевцов.



Матч Динамо Киев — Десна начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.