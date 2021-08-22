Украина

Football.ua представляет анонс 5-го тура УПЛ между чемпионом и текущим лидером.

Динамо и Десна в Киеве померяются силами и выяснят, кто же больше достоен находится на вершине турнирной таблицы.

Динамо – Десна

Воскресенье, 22 августа, 21:30. Стадион Динамо имени Лобановского. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Киевскому Динамо в предстоящем туре доведется встретиться с лидером турнирной таблицы. Черниговская Десна движется по турниру со стопроцентным показателем. В предыдущем туре команда Александра Рябоконя в непростом поединке вырвало победу у Днепра-1. В том матче Десна, играя в большинстве, забыла победный гол и выиграла со счетом 2:1.

На старте сезона Денис Безбородько и Владислав Калитвинцев демонстрируют превосходную форму и отличаются голевыми действиями практически в каждом матче.

Динамо в прошлом туре неожиданно потеряло очки в матче против Ингульца. Подопечные Мирчи Луческу просто обязаны добиваться пробеды в матче против Десны, если стремятся быть на вершине турнирной таблицы.

Десна точно будет действовать в излюбленной менере, выходя из обороны в атаку за счет вертикальных передач. Динамовцам следует опасаться фланговых передач на центральных форвардов Десны. Тот же Безбородько уже показал, что любой качественный навес может конвертировать в забитый гол.

Сложно предположить кто же выйдет на острие атаки в составе Динамо. Возможно, мы снова увидим Дениса Гармаша, а может и венисуэльского новичка. Также есть выбор у румынского специалиста и на флангах. Тут могут сыграть: Де Пена, Родригес, а также Циганков и Караваев. Лучше остальных в неудачном матче против Ингульца проявил себя Жерсон Родригес, потому его выход в старте видится вполне логичным. Кто же выйдет с первых минут на другом фланге предугадать сложно.

Конечно, Динамо фаворит предстоящего матча, но это не означает, что чемпиону Украины будет легко в матче против Десны. Вспоминая противостояние этих команд в предыдущих сезонах, вполне логичным может стать ничейный исход этого матча.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр: 8 (3 победы Динамо, 3 ничьих, 2 победы Десны)

На поле Динамо: 4 (1 победа Динамо, 2 ничьих, 1 победа Десны)

Разница забитых и пропущенных голов: 12-8 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа Десны 3:2 (2020)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua