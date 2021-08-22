Украина
22 августа 2021, 23:24
Динамо Киев не оставило шансов Десне в центральном матче тура
Коллектив Александра Рябоконя допустил первую осечку в сезоне.
Динамо Киев — Десна, фото УПЛ
22 августа 2021, 23:24
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Динамо Киев — Десна 4:0
Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 47 (пен.), Завийский, 79 (авт.)
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота (Тымчик, 67), Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 67) — Цыганков (Караваев, 68), Буяльский, Шапаренко, Антюх (Леднев, 77) — Гармаш (Шкурин, 46).
Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Картушов — Домбровский, Арвеладзе 9Болбат, 46) — Калитвинцев, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский — Безбородько (Будковский, 46).
Предупреждения: Буяльский, Забарный — Домбровский, Завийский