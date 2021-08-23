Украина

Специалист будет тренировать юных игроков.

Владимир Езерский назначен на пост главного тренера сборной Украины U-19. Об этом сообщает УАФ.

Комитет УАФ утвердил Езерского на должность исполняющего обязанности наставника юношеской сборной.

На этой должности он заменит Александра Петракова, который стал исполняющим обязанности главного тренера основной сборной.

В период с 30 июля по 7 сентября команда проведет сбор, целью которого является подготовка к играм отбора на Евро-2022 (U-19).

Отметим, что Езерский ранее работал в структуре сборных. Он уже возглавлял сборную U-19, а после U-16, U-17 и U-18.

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