Специалист будет тренировать юных игроков.
УАФ, Фото Павла Кубанова
23 августа 2021, 17:20
Владимир Езерский назначен на пост главного тренера сборной Украины U-19. Об этом сообщает УАФ.
Комитет УАФ утвердил Езерского на должность исполняющего обязанности наставника юношеской сборной.
На этой должности он заменит Александра Петракова, который стал исполняющим обязанности главного тренера основной сборной.
В период с 30 июля по 7 сентября команда проведет сбор, целью которого является подготовка к играм отбора на Евро-2022 (U-19).
Отметим, что Езерский ранее работал в структуре сборных. Он уже возглавлял сборную U-19, а после U-16, U-17 и U-18.
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