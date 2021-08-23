Украина

Форвард рассказал о матче против Мариуполя.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий остался недоволен действиями некоторых игроков клуба в победном матче против Мариуполя (3:4).

Гладкий посоветовал задуматься игрокам, которые вышли в последние 20 минут, над своей игрой.

"Мы должны задуматься за те последние 20 минут времени. Мы контролировали игру, создавали моменты, забили 4 мяча. А могли и в два раза больше, если бы играли в командный футбол, а не в индивидуальный.

Те ребята, которые вышли в конце матча должны задуматься над тем, где они находятся, за что борются и в какой команде играют".

Отметим, что на замену во втором тайме Виктор Скрипник выпустил Максима Лунева, Кристиана, Райдмонда Овусу, Агрона Руфати.

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