Украина

Коллектив Сергея Лавриненко впервые в новом сезоне сумел взять верх над своим соперником.

Единственным вынесенным на понедельник матчем пятого тура украинской Премьер-лиги на этот раз оказалось противостояние на Арене Львов между ПФК Львов и петровским Ингульцом. Команды, которые до этого ни разу не побеждали в новом сезоне национального первенства надеялись преодолеть этот недостаток именно за счет очного противостояния, среди итогов которого они бы точно не согласились на очередную ничью.

Да и впору было думать о "мировых", когда буквально за несколько дней до этого и коллектив Анатолия Бессмертного, и подопечные Сергея Лавриненко сумели поставить подножки явным фаворитам матчей четвертого тура с их участием. Александрия обыгрывала донецкий Шахтер с луганской Зарей в этом сезоне, но не смогла повторить этот трюк с "золотыми львами", и на куда большее достижение замахнулись "козаки", когда отобрали очки у самого действующего чемпиона страны (оба матча завершились со счетом 1:1)!

Однако, на Арене Львов нас ждал уже матч двух равных команд, среди которых было практически невозможно выделить конкретного фаворита. Почитатели украинского футбола в курсе, как проходят матчи с подобным паритетом сил, поэтому они и сами знали, что ожидать от отчетной игры, когда садились за ее просмотр. Львов и Ингулец совершенно не удивили сдержанным стилем противостояния, в которой ни одна из сторон не старалась форсировать события без лишней надобности.

Начало матча было затяжным и томительным, но первый забитый мяч пришел еще до исхода первой четверти часа игрового времени. На 14-й минуте индивидуальные навыки Дмитрия Грисьо позволили ему принять на грудь в центре чужой штрафной вращающийся после отскока от защитника мяч, и уже вторым касанием был нанесен удар в левый нижний угол, который сулил для Ингульца серьезные проблемы. Примечательно, что к тому моменту именно коллектив Лавриненко контролировал ситуацию на поле, поэтому такого резкого выпада от львовян гости ожидать не могли.

Подобное наблюдалось от "козаков" и в дальнейшем, но уже с куда большим акцентом на действия непосредственно внутри чужой штрафной. Тут пригождались разные компоненты: дальние удары Запорожца и Бартуловича, а также способности Ситало цепляться за мячи в совершенно непригодных для того ситуациях. Однако, Младен и Евгений, зачастую, промахивались, а форвард лишь под конец тайма получил свое первые голевые моменты, но с его ударом головой из центра штрафной справился голкипер, а затем и сам форвард заигрался с мячом в ногах, решив, что сможет на дриблинге завести его прямо в ворота.

Ингулец по-спортивному завелся перед уходом на перерыв, а уже с самого начала второго тайма втиснул соперников внутрь их штрафной площадки, и таки сумел выжать из себя момент с ответным голом. И не просто, момент, а два момента, а, соответственно, и сразу два забитых мяча. На 53-й минуте только чудом Козак мог не переправить мяч в сетку, завершая подачу Опанасенко с левого фланга во вратарскую, а не успела секундная стрелка сделать и полного оборота, как Запорожец от центра поля незрячим забросом запустил Ситало один на один с голкипером, и Ильющенко был переброшен.

Какой-либо конструктив в таких условиях создать достаточно сложно, так как Львов явно имел другие планы на начало второй половины матча. В итоге, команда Бессмертного ходила вокруг да около, но конструктива в атаке так и не смогла предложить. Все эти бесчисленные попытки начать атаки через длинный пас завершались потерями в простых ситуациях, а если и удавалось довести мяч до чужих ворот, то о качественных ударах речи и вовсе не велось. С таким багажом отыграться точно был не получилось, поэтому где-то за полчаса до конца матча уже имело смысл начинать готовить поздравления для "козаков" с первой победой в сезоне.

В следующем туре ПФК Львов ожидает номинально гостевое дерби против Руха, а петровский Ингулец на своем поле будет принимать закарпатский Минай.ПФК Львов —1:2Грисьо, 14 — Козак, 53, Ситало, 54Ильющенков — Зозуля, Крушинский, Махмутович, Якимец — Грисьо (Ныч, 72), Политыло (Чиряк, 83), Довгий (Брикнер, 72), Эрнест (Семенив, 86) — Альваро (Шина, 71) — Ренан.Шуст — Полегенько, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка (Поспелов, 88) — Шарай (Асмелаш, 89), Бартулович (Коробенко, 65), Запорожец, Козак (Коваленко, 64) — Ситало (Гопей, 79).Предупреждение: Довгий.