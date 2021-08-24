Украина

Экс-тренер сборной Украины получил важную награду.

В Киеве проходит парад в честь 30 годовщины Дня независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды в честь праздника.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил орден Ярослава Мудрого 5 степени, за заслуги перед Украиной, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Отметим также, что у Андрея Шевченко есть и другие награды: Звание Герой Украины с вручением ордена Державы, Кавалер ордена За заслуги 1 степени, Кавалер ордена За мужество 3 степени, Командор ордена Звезды Италии.

Отметим, что с 2016 года Шевченко стоял у руля сборной Украины, с которой добрался до 1/4 финала Евро-2020.

Ранее Football.ua вспоминал о лучших моментах Андрея Шевченко и его штаба у руля сборной Украины.

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