Экс-тренер сборной Украины получил важную награду.
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, УАФ
24 августа 2021, 11:15
В Киеве проходит парад в честь 30 годовщины Дня независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды в честь праздника.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил орден Ярослава Мудрого 5 степени, за заслуги перед Украиной, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.
Отметим также, что у Андрея Шевченко есть и другие награды: Звание Герой Украины с вручением ордена Державы, Кавалер ордена За заслуги 1 степени, Кавалер ордена За мужество 3 степени, Командор ордена Звезды Италии.
Отметим, что с 2016 года Шевченко стоял у руля сборной Украины, с которой добрался до 1/4 финала Евро-2020.
Ранее Football.ua вспоминал о лучших моментах Андрея Шевченко и его штаба у руля сборной Украины.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.