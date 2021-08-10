Украина

Football.ua вспоминает самые яркие моменты наставника во главе сборной Украины.

Первый день августа в украинском футболе ознаменовался сенсационной новостью – Андрей Николаевич Шевченко покинул национальную сборную Украины спустя пять лет работы. За данную пятилетку великого игрока и его тренерского штаба на посту главной команды страны случилось много чего запоминающегося, но мы решили выделить несколько наиболее ярких моментов, которые навсегда останутся в памяти болельщиков "сине-желтых".

Дебютный поединок у руля Украины

Первой встречей Андрея Николаевича и его штаба стала битва с действующим, на тот момент, четвертьфиналистом чемпионата Европы – Исландией, которая прошла на столичном Олимпийском без поддержки многочисленной болельщицкой торсиды.

Неизвестно, как бы закончилась игра, проходи она с публикой на трибунах, но одолеть крепкую северную дружину не удалось.

Уже на шестой минуте счет открыл Альвред Финнбогасон, перед самым перерывом Андрей Ярмоленко выровнял цифры на табло, а кульминация наступила в самом эндшпиле, в котором Евгений Коноплянка не забил пенальти.

Первая победа

Добыть первую викторию у руля "жовто-блакитних" Андрею Николаевичу и его тренерскому штабу удалось лишь в третьем матче – с Косово (между битвами с Исландией и косоварами вклинились досадные 2:2 в Конье со сборной Турции, когда Украина упустила преимущество в два мяча).

"Золотые мальчики" достались нашей группы по ходу отбора, а первая встреча состоялась на нейтральной территории – в Кракове.

Те косовары успели попортить кровь абсолютно всем участникам группы, даром, что этого не хватало для завоевания итоговых очков. Гол Артема Кравца положил начало погрому, который состоялся благодаря взятиям ворот во втором тайме в исполнении Андрея Ярмоленко и Руслана Ротаня.

Яркая виктория над Турцией

К 7 туру отборочного турнира на ЧМ-2018 наша команда еще имела отличные шансы даже на первую строчку, однако в концовке того отбора поджидали три тяжелейших испытания в лице исландцев, будущих финалистов российского мундиаля, и, собственно, турков.

После обидной ничьей на выезде во втором туре необходимо было побеждать коллектив Мирчи Луческу в Харькове. И хозяева ее добились, одолев "янычаров" благодаря дублю который раз фигурирующего в нашем материале Андрея Ярмоленко.

Тем не менее это не помогло. Поражения от скандинавов и "клетчатых" не позволили команде Шевченко пробиться даже в стыковые матчи. Впечатления от той квалификации получились смешанные, а результаты были довольно нестабильны (в одном из товарняков в тот период и вовсе сенсационно влетели Мальте), так что отбор на Евро-2020 был в каком-то роде решающей проверкой на прочность тренерского штаба Андрея Николаевича.

Победа в группе Лиги наций

В новосозданном турнире от УЕФА, в котором украинцам выпала участь сыграть в дивизионе В, нашей команде удалось более, чем уверенно выиграть группу с Чехией и Словакией.

Лишь в последнем туре, уже после гарантированного первого места, "сине-желтые" несколько расслабились, разгромно влетев словацкой дружине – 1:4.

Самым ярким поединком из четырех стал, безусловно, матч в Угерске-Градиште в первый матчдэй. Чехия открыла счет усилиями Патрика Шика, но голы Евгения Коноплянки и Александра Зинченко в компенсированное к обоим таймам время позволили гостям увезти оттуда волевую на всю голову победу.

Ничьи с Италией и Португалией

В октябре 2018 года Украина отправилась в Геную, где сумела сыграть вничью с будущим непобедимым Колоссом, меньше месяца назад взявшего кубок Анри Делоне на Уэмбли.

Не исключено, что именно гол в ворота "скуадры адзурры" позволил Руслану Малиновскому в дальнейшем перебраться в Бергамо.

Спустя несколько месяцев стартовал отбор на Евро, а Украине предстоял выезд в Лиссабон, бодаться с действующим чемпионом Европы – Португалией. Мало кто всерьез полагал, что нашему тренерскому штабу удастся чем-то удивить прожженного боями Фернанду Сантуша и его парней, но "сине-желтым" удалось блестяще удержать устраивающую их нулевку.

Система, кропотливо и скрупулезно выстраиваемая Андреем Николаевичем и его тренерским штабом на протяжении нескольких лет, начала давать свои первый плоды, а вот полноценный сбор урожая наступит уже вскоре.

Разгром Сербии на Арене Львов

В июне 2019 года в гости во Львов пожаловал участник ЧМ-2018 – сборная Сербии, которую на тот момент считали главным конкурентом украинцев в борьбе за вторую строчку. Тем не менее та игра стала настоящим бенефисом "сине-желтых", попросту разорвавших экс-югославов на части, попутно уволив тогдашнего наставника "орлов" Младена Крстаича.

Смаковать подробности той игры не видим смысла, так как лучше это еще раз пересмотреть и насладиться, чем сто раз прочесть.

Блестящая победа над Португалией в Киеве, оформившая наш выход на Евро-2020

Еще одна приятная глазу и сердцу страница для украинских болельщиков при каденции Андрея Николаевича.

Во встрече на НСК Олимпийском решалась судьба первого места в группе, и Украина в блестящем стиле расправилась с Криштиану Роналду и компанией, а после игры вместе с забитым до отказа киевским стадионом разделила радость от выхода на Евро.

Триумф с Испанией в элитном дивизионе Лиги наций

После парижских 1:7 с французами и 0:4 в Мадриде на наш тренерский штаб свалилось множество мягко сказано нелицеприятных высказываний и колких комментариев, однако он доказал, что то были лишь досадные оплошности на длинном и насыщенном пути, к тому же, как в случае с унижением на Парк де Пренс, приправленные ковидными обстоятельствами, травмами и попросту здоровым прагматизмом и рационализмом.

Спустя несколько дней хозяева Олимпийского минимально одолели полуфиналиста минувшего Евро благодаря голу Виктора Цыганкова, подловившего Давида де Хеа на выходе из ворот.

Победа над Швецией, подарившая нам исторический четвертьфинал Евро-2020

Завершим свежим триумфом со шведами, состоявшемся в 1/8 финала минувшего чемпионата Европы по футболу. Да, само Евро вышло очень неоднозначным для Украины, но результат есть, и он навсегда останется в анналах истории.

В игре со скандинавами Андрей Шевченко, Андреа Мальдера и остальные несколько отошли от своей налаженной системы, продемонстрировав, скорее, версию украинцев, где все решает силовой футбол, стыки и единоборства.

Гол Артема Довбыка вывел нас в четвертьфинал, где, к большому сожалению, шансов пройти циничную Англию было немного. Тем не менее, выход в 1/4 есть, пусть и добытый подобным образом, следовательно, тренерский штаб выполнил поставленную задачу! На этом и остановимся.

Спасибо большое за множество ярких и незабываемых моментов и эмоций у руля национальной сборной Украины, Андрей Николаевич и Ваш штаб, и удачи на любом другом месте работы!