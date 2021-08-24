В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на выезде переиграла Мариуполь со счетом 3:4.

Дублем в данном противостоянии отметился иранский форвард луганчан Шахаб Захеди. Он попал в историю клуба.

Его дубль — юбилейный, 40 в истории Зари в УПЛ. У Артема Громова 4 дубля за Зарю, у Будковского, Хомченовского и Гладкого по 3.

1-й

27.03.1992

Тимерлан Гусейнов

Нефтяник

8', 86'

3:0 (д)

10-й

25.10.2009

Игорь СКОБА

Мариуполь

34', 35'

3:2 (д)

20-й

01.12.2013

Данило

Днепр

68', 73'

3:0 (д)

30-й

28.04.2019

Артем Громов

Александрия

41', 62'

 2:0 (г)

40-й

22.08.2021

Шахаб Захеди

Мариуполь

28', 60'

4:3 (г)

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