Иранец вошел в историю клуба.
Шахаб против Мампасси, УАФ
24 августа 2021, 14:56
В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на выезде переиграла Мариуполь со счетом 3:4.
Дублем в данном противостоянии отметился иранский форвард луганчан Шахаб Захеди. Он попал в историю клуба.
Его дубль — юбилейный, 40 в истории Зари в УПЛ. У Артема Громова 4 дубля за Зарю, у Будковского, Хомченовского и Гладкого по 3.
|
1-й
|
27.03.1992
|
Тимерлан Гусейнов
|
Нефтяник
|
8', 86'
|
3:0 (д)
|
10-й
|
25.10.2009
|
Игорь СКОБА
|
Мариуполь
|
34', 35'
|
3:2 (д)
|
20-й
|
01.12.2013
|
Данило
|
Днепр
|
68', 73'
|
3:0 (д)
|
30-й
|
28.04.2019
|
Артем Громов
|
Александрия
|
41', 62'
|
2:0 (г)
|
40-й
|
22.08.2021
|
Шахаб Захеди
|
Мариуполь
|
28', 60'
|
4:3 (г)
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