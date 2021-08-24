Украина

Иранец вошел в историю клуба.

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на выезде переиграла Мариуполь со счетом 3:4.

Дублем в данном противостоянии отметился иранский форвард луганчан Шахаб Захеди. Он попал в историю клуба.

Его дубль — юбилейный, 40 в истории Зари в УПЛ. У Артема Громова 4 дубля за Зарю, у Будковского, Хомченовского и Гладкого по 3.

1-й 27.03.1992 Тимерлан Гусейнов Нефтяник 8', 86' 3:0 (д) 10-й 25.10.2009 Игорь СКОБА Мариуполь 34', 35' 3:2 (д) 20-й 01.12.2013 Данило Днепр 68', 73' 3:0 (д) 30-й 28.04.2019 Артем Громов Александрия 41', 62' 2:0 (г) 40-й 22.08.2021 Шахаб Захеди Мариуполь 28', 60' 4:3 (г)

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