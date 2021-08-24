Определились обладатели наград Премьер-лиги.
Мирча Луческу, ФК Динамо
24 августа 2021, 13:25
В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо не оставило шансов черниговской Десне (4:0).
Главный тренер киевлян Мирча Луческу признан лучшим тренером по итогам пятого тура чемпионата.
Также полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский стал лучшим футболистом тура.
Отметим, что Виталий Буяльский и Мирча Луческу стали лучшим игроком и тренером прошлого сезона в УПЛ.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.