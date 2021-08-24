Украина

Football.ua пообщается с форвардом донецкого клуба.

Лассина Траоре лишь этим летом перебрался в Шахтер из амстердамского Аякса, но уже успел стать важнейшим игроком в построениях Роберто Де Дзерби.

20-летний футболист из Буркина-Фасо уже имеет в своем активе опыт выступлений в чемпионате Нидерландов и матчи в составе сборной своей страны. Football.ua проведет интервью с Лассиной Траоре.

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