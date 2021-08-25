Украина

В сентябре сборная Люксембурга проведет три матча.

Вингер киевского Динамо Жерсон Родригес, а также защитник Львова Энес Махмутович и полузащитник Ворсклы Оливье Тилль получили вызов в сборную Люксембурга на ближайшие матчи в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Люксембурга.

В новом сезоне Родригес провел три матча за Динамо, Махмутович — пять игр, а Тилль — семь поединков, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

Напомним, в сентябре Люксембург проведет два отборочных матча ЧМ-2022 против Азербайджана (1 сентября) и Сербии (4 сентября), а также один товарищеский поединок с Катаром (8 сентября).