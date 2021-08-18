Италия

Новичок Серии А может подписать контракт с нападающим киевского Динамо.

Вингер киевского Динамо Жерсон Родригес может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По информации источника, клубы могут согласовать и закрыть вопрос о трансфере футболиста уже завтра.

В нынешнем сезоне Родригес уже успел провести два поединка, в которых результативными действиями не отличался.

Напомним, Салернитана является новичком Серии А. В первом туре команда Фабрицио Кастори сыграет против Болоньи. Игра состоится 22 августа.

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