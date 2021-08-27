Украина

Футболист присоединился к полтавчанам.

Полтавская Ворскла объявила о трансфере атакующего полузащитника сборной Люксембурга Венсана Тилля.

Контракт с 21-летним футболистом подписан на три года. Его последним клубом был португальский Насьональ.

В минувшем сезоне воспитанник Фолы сыграл за Насьональ 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевых паса. Также он выступал за ряд французских клубов: Мец, По и Орлеан.

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