Футболист присоединился к полтавчанам.
Венсан Тилль, Getty Images
27 августа 2021, 18:20
Полтавская Ворскла объявила о трансфере атакующего полузащитника сборной Люксембурга Венсана Тилля.
Контракт с 21-летним футболистом подписан на три года. Его последним клубом был португальский Насьональ.
В минувшем сезоне воспитанник Фолы сыграл за Насьональ 30 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 голевых паса. Также он выступал за ряд французских клубов: Мец, По и Орлеан.
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