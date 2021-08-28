Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Мариуполь в рамках поединка шестого тура чемпионата Украины отправится в гости к Ингульцу.

Ингулец — Мариуполь

Суббота, 28 августа, 14:00. Стадион Зирка, Кропивницкий. Главный арбитр встречи - Дмитрий Кривушкин (Харьков). Трансляция — телеканал Футбол 2.

Ингулец после пяти сыгранных матчей набрал четыре балла и находится на тринадцатой строчке перед началом тура. Отдельно стоит отметить, что свои очки подопечные Лавриненко набрали за две последних игры. Ничейный результат против киевского Динамо добавил уверенности петровцам, которые следом обыграли Львов.

Мариуполь, в свою очередь, продолжает неудачную серию. На счету приазовцев всего лишь одно очко, которое они заработали в первом туре в игре против Львова. Если поражения от Десны, Зари и Днепра-1 можно понять, то проигрыш Черноморцу со счетом 2:3 вызывает большие вопросы. Амбиции команды явно выше, чем борьба за выживание.

Конечно, у Остапа Маркевича молодой состав, который существенно меняется каждый сезон и требует времени для того, чтобы сыграться, но пока что результаты команды просто удручающие. Ингулец — тот соперник, с которым можно исправить сложившуюся ситуацию, но для это придется продемонстрировать характер.

Команды встречались между собой пять раз — было зафиксировано две победы Мариуполя, триумф Ингульца и два ничейных результата. Последняя встреча команд выдалась крайне результативной — на двоих соперники отметились семью забитыми голами, а победу все-таки отпраздновали подопечные Остапа Маркевича — 4:3.

Ориентировочные составы: