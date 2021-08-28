Украина

Football.ua представляет анонс матча 6-го тура УПЛ между Динамо и Колосом.

Киевское Динамо попытается добыть победу в матче против непростого соперника и остаться на вершине турнирной таблицы.

Динамо – Колос

Суббота, 28 августа, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Александр Омельченко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

В прошлом туре киевское Динамо встречалось с лидером чемпионата – черниговской Десной. Команда Мирчи Луческу разбила команду Александра Рябоконя в пух и прах. Особый перформанс выдал Виталия Буяльский, который практически в одиночку "похоронил" надежды Десны на очки в этом матче. Этот результат позволил Динамо стать единоличным лидером в турнирной таблице, но Шахтер и та же Десна отстают всего на одно очко.

Киевляне точно будут нацелены на победу в предстоящем поединке. Ведь впереди игроков ждет международная пауза и уйти на нее столичному коллективу все-таки хотелось бы в статусе лидера. С другой стороны, существуют кадровые проблемы. Давно находятся в лазарете Бурда, Беседин, Супряга. Понемногу Динамо научилось обходиться и без Дениса Попова. Из последних потерь – Георгий Бущан. Благо на вратарской позиции имеется опытный Денис Бойко, который наверняка ждал своего шанса и сейчас будет изо всех сил пытаться доказать свою состоятельность. Просочилась также информация о том, что вингеры Де Пена и Родригес ведут себя неподобающе, а потому Мирча Луческу больше на них в команде не рассчитывает. Сюда же добавляем то, насколько тяжело динамовцам даются игры против Колоса в последних сезонах. Киевляне очень тяжело вскрывают плотную оборону соперника и откровенно мучаются в игре с командой из Ковалевки.

Спасением может стать тот факт, что и сам Колос очень тяжело начал этот сезон. В активе команды Костышина всего одна победа. Да, держим в уме, что есть еще в запасе перенесенный матч против Миная, но все же. Команда не выглядит убедительно сейчас и даже вылет Колоса из Лиги конференций от команды из Казахстана хоть и стал немного неожиданным, но нелогичным его назвать сложно.

Ковалевцы наверняка изберут максимально оборонительную тактику на эту игру, а свою ставку будут делать на вертикальный футбол и стандартные положения. Отмечаем серьезную потерю в оборонительных порядках – Евгений Новак травмирован.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр: 6 (4 победы Динамо, 1 ничья, 1 победа Колоса)

На поле Динамо: 3 (2 победы Динамо, 1 ничья)

Разница забитых и пропущенных голов: 13-5 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа Динамо 4:0 (2019) и ничья 2:2 (2020)

прогноз 3:0

Сергей Горбаченко, Football.ua