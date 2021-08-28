Украина

Коллектив Остапа Маркевича не смог уйти с последней строчки турнирной таблицы.

События субботней части шестого тура украинской Премьер-лиги начинались с противостояния в Кропивницком, где перед петровским Ингульцом стояла задача закрепить успех образа прошлых выходных, когда команда Сергея Лавриненко сумела обыграть ПФК Львов (2:1), а соперники, футболисты Мариуполя, намеревались таки добыть первую для себя победу в новом футбольном году.

По большому счету, "козаки" начали сезон ровно так, как и предсказывалось еще на моменте оглашения расписания их матчей. Однако, никто не мог ожидать, что именно в матче против действующего чемпиона страны Ингулец наберет свой первый балл, сыграв вничью со счетом 1:1, а до этого без особо успеха пройдя через испытания Шахтером, Зарей и Десной.

В отличии от соперников, у "приазовцев" календарь был куда проще, но больше очков в турнирной таблице у коллектива Остапа Маркевича точно не стало. Все те же "золотые львы" стали донором единственного заработанного пункта для Мариуполя еще в первом туре (1:1), после чего, как бы команда не старалась, но сделать что-то против Десны, Днепра-1, Черноморца и все той же Зари уже не смогла.

Даже если и были какие-то планы на эту игру у коллектива Маркевича, то непосредственно на футбольном поле "приазовцы" в первом тайме фактически ничего не показали. Банальные забросы в надежде на скорость сдвоенной линии атаки в лице Вьюнника и Кулакова не оправдывала себя, поэтому у соперников было достаточно времени поиграть с мячом в ногах по всему пространству футбольного поля.

Ингулец более рационально использовал собственные ресурсы в атаке, достаточно просто раскрывая пространство на правом фланге обороны соперников, где уже к середине первого тайма Шарай имел сразу две возможности для взятия ворот, но ударами с острого угла так и не пробил Кудрика. Впрочем, давления со стороны хозяев поля было достаточно для того, чтобы таки дожать соперников.

На 22-й минуте Чоботенко совершил неудачную попытку вынести за пределы своей штрафной площадки отраженный голкипером удар с левого фланга штрафной, после чего Шарай забрал на себя отскок, и с носка пробил в левый нижний угол. Для Мариуполя этот эпизод был сродни потери любых амбиций сражаться за победу в этой игре, что удалось подчеркнуть оставшимся до конца первого тайма игровым временем, в котором команда Маркевича так и не сумела отыскать себя.

Не появилось игры у "приазовцев" и после перерыва, когда их главный тренер решил бросить в бой юных Удода и Хромея, что фактически было банальной авантюрой. Как итог, Ингулец на опыте спокойно раскатывал оборону оппонентов вдоль и поперек своими затяжными сериями контроль мяча, и попутно забил еще два гола. На 58-й минуте все тот же Шарай завершил подачу с правого фланга от Асмелаша, а Гопей в финальном отрезке сумел в тяжелой ситуации на левом фланге штрафной найти момент для удара из-под защитников.

Пока "козаки" оформляли свой итоговый успех, команды успели потерять по одному исполнителю. Чоботенко травмировался в эпизоде с третьим результативным ударом, а ранее в начале второго тайма подкат Мишнева вывел из игры Ситало. Наверное, это были наиболее неприятные моменты данной игры, которая, несмотря на свой статус, смотрелась достаточно бодро в отдельных фрагментах.

В следующем туре петровский Ингулец сыграет в гостях у Александрии, а Мариуполь отправится на выездную игру против ковалевского Колоса.— Мариуполь 3:0Шарай, 22, 58, Гопей, 76Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко (Мельничук, 74) — Шишка — Полегенько (Козак, 70), Коробенко (Бартулович, 74), Запорожец (Коваленко, 69), Шарай — Ситало (Гопей, 55).Кудрик — Стасюк, Чоботенко, Мампасси (Удод, 46), Драмбаев — Кащук (Свитюха, 75), Мишнев, Петерман (Шостак, 62), Топалов (Никитишин, 72) — Вьюнник (Хромей, 46), Кулаков.Предупреждения: Опанасенко — Стасюк, Мампасси, Мишнев, Чоботенко, Шостак