Украина

Football.ua представляет анонс матча 6-го тура УПЛ между Рухом и Львовом.

В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби между Рухом и Львовом.

Рух — Львов

Воскресенье, 29 августа, 19:30. Арена Львов. Виталий Романов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

После прихода в Рух нового тренера Леонида Кучука, команда начала вылезать из подвала турнирной таблицы. С Иваном Федыком первые два тура завершились поражениями от Металлиста 1925 и Ворсклы. С Кучуком команда обыграла Верес, поделила очки с Колосом и уступила Днепру-1.

Из последнего матча против днепрян Рух вынес много полезных моментов, ведь отдав инициативу более грозному сопернику — рискуешь уступить с крупным счетом. Против Львова будет одна цель — взять три очка.

У Львова ситуация — сложнее не придумаешь. Прямо перед львовским дерби команду покинул главный тренер Анатолий Бссмертный. Решение непонятное, но уже принято. Ведь именно при Бессмертном Львов постепенно превратился из аутсайдера в крепкого середняка, готового бороться за свои задачи и отбирать очки у лидеров чемпионата (пример — победа над Шахтером в прошлом сезоне).

Кто готовит команду к предстоящей игре — неизвестно, так как пресс-служба еще не оповестила про назначение нового коуча. Возможно, этим человеком является Эдуард Павлов — помощник Анатолия Бессмертного. Львов идет на 15 строчке УПЛ с 2 очками в активе.