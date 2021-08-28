Украина

Специалист оценил игру своей команды.

Главный тренер ковалевского Колоса прокомментировал разгромное поражение от киевского Динамо (7:0).

"Мы никогда против Динамо в плотной обороне не стояли, чтобы откровенно в обороне, а сегодня что? Сегодня катастрофа. Быстрые голы, ошибки. Первый гол – индивидуальная ошибка, это не тактическая ошибка.

Когда ты на 5-й или 7-й минуте проигрываешь 0:2 – все зависит от многих факторов. От характера команды, от всего. Сегодня «Колос» был не похож на себя. В принципе он вообще в этом сезоне на себя не похож".

Динамо Киев — Колос 7:0. Видео голов и обзор матча

"Хочется извиниться перед болельщиками. Мне понравилось, что мы 0:7 проигрываем, а болельщики кричат: Колос. Большая благодарность им, что при таком счете аплодируют и переживают в каких-то моментах. Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно. Завтра будет встреча с президентом.

Мы не хотим все выносить в прессу. У нас есть понимание в чем мы ошиблись, особенно главный тренер. В чем я ошибся. Я не хочу сейчас об этом говорить в прессе. Много моментов, которые не нравились с межсезонья и так далее".

"Тренер не может их собрать, когда они уже на поле. Все зависит от футболистов. Это же не хоккейный матч, где ты взял минутную паузу и переговорил. Футболисты должны сами собраться. У нас много опытных игроков, наверное они должны как-то корректировать.

Мы играли не так, как договаривались. Начался какой-то прессинг, который мы не тренировали. Динамо только и ждало, что мы пойдем в прессинг. Они долгими передачами нас обыгрывали, подбирали мяч и разгоняли атаки. Это наши внутренние проблемы, не хочется о них", — сказал Костышин в интервью Профутбол Digital.

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