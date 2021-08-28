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Динамо - Колос, УПЛ
28 августа 2021, 22:17
Киевское Динамо в поединке шестого тура украинской Премьер-лиги на своем поле прошлось катком по Колосу из Ковалевки (7:0).
Сокрушительную победу команде Мирчи Луческу принесли забитые мячи в исполнении Шапаренко, Кендзеры, Буяльского, а Де Пена и Цыганков оформили дубли.
Обзор матча:
Динамо Киев — Колос 7:0
Голы: Де Пена, 5, 39, Шапаренко, 8, Кендзера, 26, Буяльский, 33, Цыганков, 45, 67
Динамо Киев: Бойко — Кендзера (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 61) — Цыганков, Буяльский (Леднев, 69), Шапаренко, Де Пена (Вербич, 61) — Шкурин (Рамирес, 46).
Колос: Маханьков — Золотов, Павловец, Петров, Черноморец — Задоя (Богданов, 29) — Чурко (Данфа, 46), Костышин (Нуриев, 46), Милько (Нгамба, 29), Кариока — Ситчинава (Лысенко, 63).
Предупреждения: Сидорчук, Шапаренко — Кариока, Данфа, Нгамба, Нуриев