Киевское Динамо в поединке шестого тура украинской Премьер-лиги на своем поле прошлось катком по Колосу из Ковалевки (7:0).

Сокрушительную победу команде Мирчи Луческу принесли забитые мячи в исполнении Шапаренко, Кендзеры, Буяльского, а Де Пена и Цыганков оформили дубли. 

Обзор матча:

Динамо Киев — Колос 7:0
Голы: Де Пена, 5, 39, Шапаренко, 8, Кендзера, 26, Буяльский, 33, Цыганков, 45, 67

Динамо Киев: Бойко — Кендзера (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 61) — Цыганков, Буяльский (Леднев, 69), Шапаренко, Де Пена (Вербич, 61) — Шкурин (Рамирес, 46).

Колос: Маханьков — Золотов, Павловец, Петров, Черноморец — Задоя (Богданов, 29)  — Чурко (Данфа, 46), Костышин (Нуриев, 46), Милько (Нгамба, 29), Кариока — Ситчинава (Лысенко, 63).

Предупреждения: Сидорчук, Шапаренко — Кариока, Данфа, Нгамба, Нуриев