Украина
29 августа 2021, 16:00
Верес сенсационно разгромил Десну
Коллектив Юрия Вирта отправил в ворота соперников столько же мячей, сколько и киевское Динамо в прошлом туре.
Десна — Верес, фото УПЛ
29 августа 2021, 16:00
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Десна — Верес 0:4
Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Г. Пасич, 35, Клец, 45+1 (пен.)
Десна: Литовка — Сафронов (Арвеладзе, 46), Цымбалюк, Селин — Калитвинцев (Волошин, 74), Домбровский, Завийский, Картушов — Тотовицкий (Дегтярев, 82), Болбат (Безбородько, 46) — Будковский (Шевцов, 74).
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец (Полюлях, 68), Кучеров (Петько, 77) — Е. Пасич, Панасенко (Тимофеенко, 82), Г. Пасич — Сергийчук (Гечев, 82).
Предупреждения: Сафронов, Селин, Завийский — Г. Пасич, Кучеров, Гечев.