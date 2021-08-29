Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и донецкий Шахтер.

Шестой тур украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Ужгороде между закарпатским Минаем и донецким Шахтером.

Василий Кобин, после поражения от ровенского Вереса (0:1), решил перейти на схему с четырьмя защитниками, выпустив по флангам обороны Гончара и Синегуба, в то время как Месхи отправился в опорную зону, Ахмедзаде и Билоног составят крылья атаки, а Селезнев выступит на острие.

Со стороны Роберто Де Дзерби, на фоне ответной игры против французского Монако (2:2), мы увидели выход Исмаили на левом фланге обороны, в то время как в центре защиты появился Кривцов, а в опорной зоне Тарас Степаненко. С первых минут в отчетной игре также сыграет и Марлос, разместившись в центре атакующей тройки полузащитников.

Минай: Кучер — Гончар, Векляк, Горин, Синегуб — Петрусенко, Месхи — Ахмедзаде, Лиховидько, Билоног — Селезнев.

Запасные: Пеньков, Коваленко, Кулиев, Вишневский, Байдал, Кныш, Матич, Хахлев, Семенко.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон — Траоре.