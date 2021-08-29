Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и донецкий Шахтер.
Исмаили, фото ФК Шахтер Донецк
29 августа 2021, 16:14
Шестой тур украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Ужгороде между закарпатским Минаем и донецким Шахтером.
Василий Кобин, после поражения от ровенского Вереса (0:1), решил перейти на схему с четырьмя защитниками, выпустив по флангам обороны Гончара и Синегуба, в то время как Месхи отправился в опорную зону, Ахмедзаде и Билоног составят крылья атаки, а Селезнев выступит на острие.
Со стороны Роберто Де Дзерби, на фоне ответной игры против французского Монако (2:2), мы увидели выход Исмаили на левом фланге обороны, в то время как в центре защиты появился Кривцов, а в опорной зоне Тарас Степаненко. С первых минут в отчетной игре также сыграет и Марлос, разместившись в центре атакующей тройки полузащитников.
Минай: Кучер — Гончар, Векляк, Горин, Синегуб — Петрусенко, Месхи — Ахмедзаде, Лиховидько, Билоног — Селезнев.
Запасные: Пеньков, Коваленко, Кулиев, Вишневский, Байдал, Кныш, Матич, Хахлев, Семенко.
Запасные: Шевченко, Витао, Майкон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Конопля, Корниенко, Сикан.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон — Траоре.
Матч Минай — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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