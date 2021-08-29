Команда Василия Кобина в третий раз в новом сезоне испортила планы явному фавориту матчей со своим участием.
Минай — Шахтер, фото УПЛ
29 августа 2021, 19:02
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Минай — Шахтер 1:1
Голы: Вишневский, 76 — Траоре, 34 (пен.)
Минай: Кучер — Гончар, Горин, Векляк, Лиховидько (Вишневский, 73), Синегуб — Ахмедзаде (Матич, 89), Месхи (Кулиев, 61), Петрусенко, Билоног (Коваленко, 61) — Селезнев (Байдал, 72).
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 83) — Степаненко, Маркос Антонио — Тете (Витао, 20), Марлос (Судаков, 68), Соломон (Майкон, 69) — Траоре (Сикан, 83).
Предупреждения: Гончар, Кулиев — Марлон, Марлос
На 15-й минуте был удален Марлон (Шахтер) (второе предупреждение).
На 90+5-й минуте был удален Эльдар Кулиев (Минай) (второе предупреждение).
На 90+6-й минуте был удален Додо (Шахтер) (неспортивное поведение).